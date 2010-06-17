Пройде трохи часу, будуть плакатись, що під такі маленькі ніхто не несе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:55
Пройде трохи часу, будуть плакатись, що під такі маленькі ніхто не несе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00
Неопізнана особа валюту їм на 10 років під 9% в субборг несе.
А вони хочуть щоб імярек під 7% гривню приніс та ще й комісією за зняття готівки.
Яка несправедливість.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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