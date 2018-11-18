Пройде трохи часу, будуть плакатись, що під такі маленькі ніхто не несе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:55
Пройде трохи часу, будуть плакатись, що під такі маленькі ніхто не несе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00
Неопізнана особа валюту їм на 10 років під 9% в субборг несе.
А вони хочуть щоб імярек під 7% гривню приніс та ще й комісією за зняття готівки.
Яка несправедливість.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 17:12
Сегодня утром, не прочитав ветку, зашёл в отделение.
Задал пару интересующих вопросов, итого:
1. 7% только для новых клиентов
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.
3. Подкинул нашему другу немного свежей бумаги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:57
Значит, того, что приносят старые клиенты, им хватает.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:01
Ні, не вистачає...та хто ж признається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18
Тобто вимкнути порохотяг їх примусили згори?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:22
Порохотяг організували по депо.
А по В+ забезпечують невідтік по старих картах.
По новій з 7% річних - це якесь бізобразіє.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:31
Re: Банк Глобус
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:53
А проаналызуйте ці умови
Необмежені умови зняття та поповнення.
Можливо підготували плацдарм і будуть виганяти з В+ і заганяти на депо.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 19 лис, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:58
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