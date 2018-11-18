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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:55

  ruvex написав:
  klug написав:Схоже, що у них вистачило розуму не розвалювати піраміду. Гарячка стверджує, що для старих клієнтів залишаються старі умови.

Хотя в отделении мне все же посетовали, что такие большие проценты на карте. :wink:

Пройде трохи часу, будуть плакатись, що під такі маленькі ніхто не несе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00

Неопізнана особа валюту їм на 10 років під 9% в субборг несе.
А вони хочуть щоб імярек під 7% гривню приніс та ще й комісією за зняття готівки.
Яка несправедливість. :(
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:12

Сегодня утром, не прочитав ветку, зашёл в отделение.
Задал пару интересующих вопросов, итого:
1. 7% только для новых клиентов
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.

3. Подкинул нашему другу немного свежей бумаги :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:57

  Вкладчик1234 написав:Сегодня утром, не прочитав ветку, зашёл в отделение.
Задал пару интересующих вопросов, итого:
1. 7% только для новых клиентов
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.

3. Подкинул нашему другу немного свежей бумаги :)

Значит, того, что приносят старые клиенты, им хватает.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:01

  ishvara написав:
  Вкладчик1234 написав:Сегодня утром, не прочитав ветку, зашёл в отделение.
Задал пару интересующих вопросов, итого:
1. 7% только для новых клиентов
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.

3. Подкинул нашему другу немного свежей бумаги :)

Значит, того, что приносят старые клиенты, им хватает.

Ні, не вистачає...та хто ж признається. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  ishvara написав:Значит, того, что приносят старые клиенты, им хватает.

Ні, не вистачає...та хто ж признається. :)

Тобто вимкнути порохотяг їх примусили згори?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:22

Порохотяг організували по депо.
А по В+ забезпечують невідтік по старих картах.
По новій з 7% річних - це якесь бізобразіє. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:31

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Порохотяг організували по депо.

Де ж він? Залізні банки більше дають.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:53

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Порохотяг організували по депо.

Де ж він? Залізні банки більше дають.

А проаналызуйте ці умови
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html
Необмежені умови зняття та поповнення.
Можливо підготували плацдарм і будуть виганяти з В+ і заганяти на депо.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 19 лис, 2018 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:58

  Квесторе_поверніться написав:7% по валюті на рік і два - ні про що не говорить?

ошибочка
7% по гривне на год и два - говорит о мегастабильности банка 8)
J
 
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