може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00
Re: Банк Глобус
може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01
Ви праві..недодививсь.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02
Квесторе_поверніться
нє, ну чого, 7% по валюті можна спокійно працювати
правда вже не депо, а "бумага"
навіть 7.5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02
Саме так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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