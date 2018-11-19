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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 411412413414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:7% по валюті на рік і два


може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:7% по валюті на рік і два


може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5

Ви праві..недодививсь. :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02

Квесторе_поверніться

нє, ну чого, 7% по валюті можна спокійно працювати
правда вже не депо, а "бумага" :)

навіть 7.5
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:7% по валюті на рік і два - ні про що не говорить?

ошибочка
7% по гривне на год и два - говорит о мегастабильности банка 8)

Саме так. :oops:
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