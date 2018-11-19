може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00
Re: Банк Глобус
може по гривні малось на увазі?
по валюті в таблиці вище максима 4.5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:01
Ви праві..недодививсь.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02
Квесторе_поверніться
нє, ну чого, 7% по валюті можна спокійно працювати
правда вже не депо, а "бумага"
навіть 7.5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:02
Саме так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:17
Re: Банк Глобус
Думаю,всё намного проще! Шарику больше не нужны новые короткие деньги,которые можно забрать когда угодно,ему вполне хватает того, что заносят старые и ему нужны длинные деньги и желательно на 10 лет как кто-то там залиавет! P.S. Непонятно на кого рассчитана новая карта!
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:23
Re: Банк Глобус
на новых жирных котов. Зашли по линии депо - то пусть там и сидят, нечего свинорылить.
Когда оформлял депо - ни пары з уст за всякие там глобусссские ништяки , ни слова , ни полуслова.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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