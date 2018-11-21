Считаете, что могут быть варианты?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43
Никто не намекает на проблемы с ликвидностью.
Но, пересмотр условий это не только снижение процентов на остаток. Имеют право и комиссию на вывод существенно поднять. По идее, конечно, да, о таком должны предупреждать за 30 дней, но...
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