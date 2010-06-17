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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:14

  wig написав:Кто успеет.

Считаете, что могут быть варианты? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15

  wig написав:Кто успеет.

С чего вдруг? Ни разу не замечал проблем с ликвидностью
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43

  Вкладчик1234 написав:
  wig написав:Кто успеет.

С чего вдруг? Ни разу не замечал проблем с ликвидностью

Никто не намекает на проблемы с ликвидностью.
Но, пересмотр условий это не только снижение процентов на остаток. Имеют право и комиссию на вывод существенно поднять. По идее, конечно, да, о таком должны предупреждать за 30 дней, но...
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3622
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:38

  Вкладчик1234 написав:2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.

Старым клиентам по окончании срока В перевыпускают на В или В+?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:26

  la9 написав:
  Вкладчик1234 написав:2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.

Старым клиентам по окончании срока В перевыпускают на В или В+?


Летом первыпустили без смены тарифа.
Сейчас может что и поменялось.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:25

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:В случае решения не в пользу клиентов - будет "остаточне прощавай"

Кто успеет.

Щоб утримати клієнтів банка ввела депо з 17% та 17,5% більше 1,5 року з необмеженим поповненням. Відкривається на 1000 грн і поповнюється на 190000 з карти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:27

  Квесторе_поверніться написав:з необмеженим поповненням

Оно же раньше было неограниченным только первый месяц кажется... Что-то поменялось?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:29

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:з необмеженим поповненням

Оно же раньше было неограниченным только первый месяц кажется... Что-то поменялось?

Умови на поповнення повністю зняті...від 1000 грн тільки мінімалка лишилась.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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