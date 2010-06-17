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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:14
wig написав:
Кто успеет.
Считаете, что могут быть варианты?
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Vorlon
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15
wig написав:
Кто успеет.
С чего вдруг? Ни разу не замечал проблем с ликвидностью
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:43
Вкладчик1234 написав: wig написав:
Кто успеет.
С чего вдруг? Ни разу не замечал проблем с ликвидностью
Никто не намекает на проблемы с ликвидностью.
Но, пересмотр условий это не только снижение процентов на остаток. Имеют право и комиссию на вывод существенно поднять. По идее, конечно, да, о таком должны предупреждать за 30 дней, но...
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:38
Вкладчик1234 написав:
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.
Старым клиентам по окончании срока В перевыпускают на В или В+?
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la9
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:26
la9 написав: Вкладчик1234 написав:
2. Старым клиентам карты перевыпускают, условия остаются без изменений.
Старым клиентам по окончании срока В перевыпускают на В или В+?
Летом первыпустили без смены тарифа.
Сейчас может что и поменялось.
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Aps
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:25
wig написав: Вкладчик1234 написав:
В случае решения не в пользу клиентов - будет "остаточне прощавай"
Кто успеет.
Щоб утримати клієнтів банка ввела депо з 17% та 17,5% більше 1,5 року з необмеженим поповненням. Відкривається на 1000 грн і поповнюється на 190000 з карти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:27
Квесторе_поверніться написав:
з необмеженим поповненням
Оно же раньше было неограниченным только первый месяц кажется... Что-то поменялось?
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Vorlon
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:29
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
з необмеженим поповненням
Оно же раньше было неограниченным только первый месяц кажется... Что-то поменялось?
Умови на поповнення повністю зняті...від 1000 грн тільки мінімалка лишилась.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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