RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 413414415416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:57

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Вход в ИБ у кого то работает?

Да

Cпс, с 13:20 - 13:49 заклинило, потом прислал сразу все СМС. :mrgreen:
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 03.11.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 413414415416
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, Aps, Bobb, Computer, Hamster, kostya77, MASolomko, rsq, varlo і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1098, 1099, 1100
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10996 1598233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 16:57
wolt450
ВТБ Банк 1 ... 1472, 1473, 1474
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14732 2735232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 16:51
rsq
Альфа-Банк 1 ... 6409, 6410, 6411
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64102 8001573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 15:48
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.