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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:57
Вкладчик1234 написав: ruvex написав:
Вход в ИБ у кого то работает?
Да
Cпс, с 13:20 - 13:49 заклинило, потом прислал сразу все СМС.
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