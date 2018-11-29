Cпс, с 13:20 - 13:49 заклинило, потом прислал сразу все СМС.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:57
Cпс, с 13:20 - 13:49 заклинило, потом прислал сразу все СМС.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:21
Re: Банк Глобус
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:33
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45
с 31.10 по 29.11 включительно
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:58
ну чесТно тада все выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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