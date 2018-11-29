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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:57

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Вход в ИБ у кого то работает?

Да

Cпс, с 13:20 - 13:49 заклинило, потом прислал сразу все СМС. :mrgreen:
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:02

Коллеги, а напомните, В+ можно обнулять в ноль?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:12

Можно
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clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:21

Re: Банк Глобус

Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:33

  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45

  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

с 31.10 по 29.11 включительно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:58

  vollena71 написав:
  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

с 31.10 по 29.11 включительно

ну чесТно тада все выходит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 413414415416
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