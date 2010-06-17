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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:02
Коллеги, а напомните, В+ можно обнулять в ноль?
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la9
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:12
Можно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:21
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
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ruvex
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:33
ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45
ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
с 31.10 по 29.11 включительно
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vollena71
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:58
vollena71 написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
с 31.10 по 29.11 включительно
ну чесТно тада все выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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2
Додано: Пон 03 гру, 2018 16:46
Звоню на гарячку...
Робобаба после приветствия и музычки насмешливо говорит : "Для цього абонента голосова пошта вимкнена."
И как понимать это?
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Vatsyk
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1
Додано: Пон 03 гру, 2018 18:22
Vatsyk написав:Звоню на гарячку...
Робобаба после приветствия и музычки насмешливо говорит : "Для цього абонента голосова пошта вимкнена."
И как понимать это?
Недостаточно денег Интертелекому занесли, не хватило на продление услуги
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Mathias
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