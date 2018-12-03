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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:49
clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:04
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11
klug написав:
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
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Вів 04 гру, 2018 14:37
cia
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