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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 414415416417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:49

  clientage написав:
  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде :) :)

Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:04

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде :) :)

Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.

1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11

  klug написав:1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?

Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
ruvex
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