|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:49
clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6844
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 966 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:04
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2721
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11
klug написав:
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6844
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 966 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:55
ruvex написав: klug написав:
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит
но это если небольшая
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 698
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:24
Кассандра написав:
Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит
но это если небольшая
Угу, даже название оп. влепили иное.
Выбрал курицу, не буду подсвечивать.
.
Возьму на карандаш.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6844
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 966 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15627
|2223439
|
|
|64451
|8039737
|
|
|198
|37332
|
|