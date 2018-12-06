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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 414415416417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:49

  clientage написав:
  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде :) :)

Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:04

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.

Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде :) :)

Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.

1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11

  klug написав:1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?

Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:55

  ruvex написав:
  klug написав:1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?

Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.

Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит :roll:
но это если небольшая :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:24

  Кассандра написав:Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит :roll:
но это если небольшая :wink:

Угу, даже название оп. влепили иное.
Курицу резать не буду. :wink: .
Возьму на карандаш.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:22

Re: Банк Глобус

Думаю, у многих есть такой опыт. За сколько доходит СЭП из Иконы25 на Видсоточку+? И начиная с какой суммы ШарикоВидсоточка+ шлет СМС о зачислении?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:43

Re: Банк Глобус

  Кащей написав:За сколько доходит СЭП из Иконы25 на Видсоточку+? И начиная с какой суммы ШарикоВидсоточка+ шлет СМС о зачислении?

За полчаса - уходит от соседок.
Еще через час-два приезжает в шарик.
СМС о зачислении - вроде не зависит от суммы, всегда приходит.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04

  mustbe написав:СМС о зачислении - вроде не зависит от суммы, всегда приходит.

Кажется, от 10грн приходят. До 5грн- точно не приходят, проверено.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:16

lel
Не кажется, а точно от 10 гривен.
Vorlon
 
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