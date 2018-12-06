|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:49
clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:04
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Коллеги, сегодня % по В+ по 30.11 включительно или нет?
Что-то куда то не лезет.
Я включительно считаю, т.е. за 30дн. Правда не знаю то ли с 31 по 29, то ли с 1 по 30... но железно 30дн в периоде
Нашел финт ушами, одно безналичное зачисление проведено, как приход наличными.
п.с. Шаромыга - придется отработать.
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 16:11
klug написав:
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 гру, 2018 19:55
ruvex написав: klug написав:
1) як знайшли?
2) яка, власне, різниця?
Не сошлось, взял выписку.
Зачислено в понедельник вместо пятницы.
Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит
но это если небольшая
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:24
Кассандра написав:
Значит парсили вручную раз провёли понедельником, можно попытаться наехать, но если сумма небольшая, то имхо не стоит
но это если небольшая
Угу, даже название оп. влепили иное.
Курицу резать не буду.
.
Возьму на карандаш.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6858
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:22
Думаю, у многих есть такой опыт. За сколько доходит СЭП из Иконы25 на Видсоточку+? И начиная с какой суммы ШарикоВидсоточка+ шлет СМС о зачислении?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:43
Кащей написав:
За сколько доходит СЭП из Иконы25 на Видсоточку+? И начиная с какой суммы ШарикоВидсоточка+ шлет СМС о зачислении?
За полчаса - уходит от соседок.
Еще через час-два приезжает в шарик.
СМС о зачислении - вроде не зависит от суммы, всегда приходит.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:04
mustbe написав:
СМС о зачислении - вроде не зависит от суммы, всегда приходит.
Кажется, от 10грн приходят. До 5грн- точно не приходят, проверено.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1848
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 853 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:16
lel
Не кажется, а точно от 10 гривен.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6185
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|64625
|8052652
|
П'ят 07 гру, 2018 12:51
Кащей
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15646
|2225606
|
|
|446
|53946
|
|