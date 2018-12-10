Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:13
Депо-карта к депо заканчивается раньше самого депо, хотя выдавалась в момент его размещения
ну то таке...
Мое отделение закрылось, счета перевели в головное и ехать за картой Простор мне влом. В связи с этим, пара вопросов:
1) По окончании срока действия карты счет будет доступен для операций через ИБ?
2) При отсутствии депо-карты, по окончании депо деньги упадут на счет?
3) Можно ли будет через ИБ деньги с депо-счета перебросить на В+?
la9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 10:57
ГЛОБУС БАНК в ночное время с 11 декабря на 12 декабря 2018 проводит переход на новый План счетов бухгалтерского учета
В указанный период с
11.12.2018 23:30
по
12.12.2018 6:00
операции по платежным картам в банкоматах, информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети будут временно недоступны.
https://globusbank.com.ua/ru/vnimaniyu- ... lobus.html
Vorlon
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29
Глобасик прислал смс с расчётом по В+
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:30
Пришли какие-то проценты на карту, не пойму, почему сегодня...
ishvara
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:39
и мне пришли и шо это?
тарасов
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:42
Поддерживаю.
Принял с благодарностью, жду еще.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54
О блин, я как раз отправил сегодня СЭП в Шарик на В+. Надеюсь дойдет
artemiustas
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Додано: Вів 11 гру, 2018 18:03
Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
la9
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Вів 11 гру, 2018 17:59 Кащей