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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 415416417418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:13

Депо-карта к депо заканчивается раньше самого депо, хотя выдавалась в момент его размещения :mrgreen: ну то таке...
Мое отделение закрылось, счета перевели в головное и ехать за картой Простор мне влом. В связи с этим, пара вопросов:
1) По окончании срока действия карты счет будет доступен для операций через ИБ?
2) При отсутствии депо-карты, по окончании депо деньги упадут на счет?
3) Можно ли будет через ИБ деньги с депо-счета перебросить на В+?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:57

ГЛОБУС БАНК в ночное время с 11 декабря на 12 декабря 2018 проводит переход на новый План счетов бухгалтерского учета

В указанный период с 11.12.2018 23:30 по 12.12.2018 6:00 операции по платежным картам в банкоматах, информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети будут временно недоступны.

https://globusbank.com.ua/ru/vnimaniyu- ... lobus.html
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:29

Глобасик прислал смс с расчётом по В+
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:30

Пришли какие-то проценты на карту, не пойму, почему сегодня...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:39

Re: Банк Глобус

и мне пришли и шо это?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:42

Хотят запутать...

Поддерживаю.
Принял с благодарностью, жду еще. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:48

Re: Банк Глобус

Да, фиксят проценты и переводят на новый план. Доплату под НГ сделают :)
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:54

Re: Банк Глобус

О блин, я как раз отправил сегодня СЭП в Шарик на В+. Надеюсь дойдет
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:03

  Вкладчик1234 написав:Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня

да, КЦ подтвердил
la9
 
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