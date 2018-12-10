|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:15
la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно? Или перерасчет какой-то?
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:18
Alexey_k9 написав: la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно?
да
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|64962
|8078531
|
Вів 11 гру, 2018 19:39
Бекас
|
|33076
|4080466
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15664
|2228506
|
Вів 11 гру, 2018 17:59
Кащей
|