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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:15
la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно? Или перерасчет какой-то?
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:18
Alexey_k9 написав: la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно?
да
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la9
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:55
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
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ishvara
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:59
ishvara написав:
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:05
WachtAmRhein написав: ishvara написав:
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?
Нет, номер карты вроде. Тогда понятно, спасибо.
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