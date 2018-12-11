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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 76
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
21
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
28
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:18

  Alexey_k9 написав:
  la9 написав:
  Вкладчик1234 написав:Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня

да, КЦ подтвердил

То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно?

да
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:55

После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:59

  ishvara написав:После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?


вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 23:05

  WachtAmRhein написав:
  ishvara написав:После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?


вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?


Нет, номер карты вроде. Тогда понятно, спасибо.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:08

Повнимательнее с реквизитами - корректируем шаблоны для сэп платежей на Глобус: котловой счёт поменяли на 26202000
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:33

А напрямую не появилась возможность слать на 2620?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:34

Изменение реквизитов и КОТЛОВОГО счета

  Кассандра написав:Повнимательнее с реквизитами - корректируем шаблоны для сэп платежей на Глобус: котловой счёт поменяли на 26202000

Тоже позвонил на горячку. Поменялось:

Свой карточный с 2625****** на 2620******
и
Котловой банка с 26257000 на 26202000

Отправлю тестовый для проверки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:37

lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39

  Vorlon написав:lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто 8)

Одна не может поменяться, минимум две, пятый символ - ключ - рассчитывается от всех остальных
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:52

  Vorlon написав:lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто 8)

У меня в номере счета поменялось 8 цифр.
lel
 
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