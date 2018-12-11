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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:18
Alexey_k9 написав: la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Наверно этот остаток зафиксят, и перевезут на 2620 сегодня
да, КЦ подтвердил
То бишь это просто часть процентов за декабрь, а остальное в конце месяца как обычно?
да
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:55
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
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ishvara
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:59
ishvara написав:
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:05
WachtAmRhein написав: ishvara написав:
После того, как поменяют номера счетов, нужно будет заново добавлять Видсоточку в ТАС2Ю?
вы где-то там во время подвязки номер счёта 2625ХХХХ вводили?
Нет, номер карты вроде. Тогда понятно, спасибо.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:08
Повнимательнее с реквизитами - корректируем шаблоны для сэп платежей на Глобус: котловой счёт поменяли на 26202000
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Кассандра
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:33
А напрямую не появилась возможность слать на 2620?
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Vorlon
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:34
Кассандра написав:
Повнимательнее с реквизитами - корректируем шаблоны для сэп платежей на Глобус: котловой счёт поменяли на 26202000
Тоже позвонил на горячку. Поменялось:
Свой карточный с 2625****** на 2620******
и
Котловой банка с 26257000 на 26202000
Отправлю тестовый для проверки.
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lel
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:37
lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто
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Vorlon
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:39
Vorlon написав:lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто
Одна не может поменяться, минимум две, пятый символ - ключ - рассчитывается от всех остальных
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:52
Vorlon написав:lel
Получается в номере счёта поменялась всего одна цифра? Круто
У меня в номере счета поменялось 8 цифр.
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