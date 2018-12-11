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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:21
lel
Ну тогда прошу корректнее формулировать свои сообщения
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Vorlon
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:01
СЭП прошел успешно.
А что номера карточных счетов сменились с 12 числа?
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artemiustas
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:15
artemiustas
Ага, новость на сайте банка или здесь пару страниц назад прочитайте, пожалуйста
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Vorlon
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:34
Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:36
mustbe написав:
Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620
Аналогично, но отправлял немного раньше.
Отправил сегодня по новым реквизитам 1 грн, посмотрим что будет.
Глобус конечно красавцы. Хоть бы СМС разослали уведомление или на имейл. Кто ж такие объявы только на сайте вешает.
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artemiustas
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