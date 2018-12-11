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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 417418419420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:21

lel
Ну тогда прошу корректнее формулировать свои сообщения ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:01

Re: Банк Глобус

СЭП прошел успешно.
А что номера карточных счетов сменились с 12 числа?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:15

artemiustas
Ага, новость на сайте банка или здесь пару страниц назад прочитайте, пожалуйста :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:34

Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:36

  mustbe написав:Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620

Аналогично, но отправлял немного раньше.
Отправил сегодня по новым реквизитам 1 грн, посмотрим что будет.
Глобус конечно красавцы. Хоть бы СМС разослали уведомление или на имейл. Кто ж такие объявы только на сайте вешает.
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:05

  mustbe написав:Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620

Ну они же все равно вручную платежки проводят :mrgreen:
Поэтому им все равно - новые или старые реквизиты
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:42

По новым реквизитам все пришло. Хотя, на сайте банки еще старые, с котловым 2625
wig
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:19

О 3-й ночі прислали 6 СМС (напевно, щоб дійшло до сонного), що мій 2625 відключений від М-Банкінгу і жодної, що перекинули на 2620 :-/ Добре, що телефон був вимкнений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:47

Re: Банк Глобус

Опять сидеть и переписывать все шаблоны по всем банкам. Еще и родным. Сил моих уже не хватает.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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