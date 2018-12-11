Додано: Сер 12 гру, 2018 15:47

Опять сидеть и переписывать все шаблоны по всем банкам. Еще и родным. Сил моих уже не хватает.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»