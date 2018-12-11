lel
Ну тогда прошу корректнее формулировать свои сообщения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:01
Re: Банк Глобус
СЭП прошел успешно.
А что номера карточных счетов сменились с 12 числа?
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:15
artemiustas
Ага, новость на сайте банка или здесь пару страниц назад прочитайте, пожалуйста
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:34
Отправил вчера в 18:00 сэп на 2625.
Приехал сегодня на 2620
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:36
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:05
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:42
По новым реквизитам все пришло. Хотя, на сайте банки еще старые, с котловым 2625
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:19
О 3-й ночі прислали 6 СМС (напевно, щоб дійшло до сонного), що мій 2625 відключений від М-Банкінгу і жодної, що перекинули на 2620 :-/ Добре, що телефон був вимкнений.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:47
Re: Банк Глобус
Опять сидеть и переписывать все шаблоны по всем банкам. Еще и родным. Сил моих уже не хватает.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:21
Я сегодня сначала отправил по старым шаблонам, потом прочёл в форуме о засаде, позвонил в кц, сказали - не волнуйтесь, все внешние платежи проводят вручную в опервремя. платеж днём успешно дошёл. получается, теперь разве что вечерний экспресс от аллы по старым шаблонам не зайдёт в тот же день
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