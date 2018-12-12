До НГ все платежи на 2625 таки будут попадать на 2620.
Ручками.
После-вертаться отправителю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:56
До НГ все платежи на 2625 таки будут попадать на 2620.
Ручками.
После-вертаться отправителю.
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:41
Re: Банк Глобус
Я вот тестовый отправил на 2620*** просто заменив одну цифру в номере (2625 на 2620). Посмотрим, как шариковские мудрецы распутают этот ребус.
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:52
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:05
Вопрос к знатокам: стоит из Глобуса в Форвард перекинуть часть под лучший процент или лучше соблюдать диверсификацию?
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:37
Re: Банк Глобус
Не знаю, кем оно должно отбраковаться, но только что зашло. Кудесники из глобуса творят чудеса! Вот что значит ручная работа!
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:57
la9
Да! Мне, например, такое и в голову не пришло... Впрочем, если вас устраивают проценты за меньшее количество дней, то почему бы и нет...
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15
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