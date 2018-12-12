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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 418419420421

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:56

До НГ все платежи на 2625 таки будут попадать на 2620.
Ручками.
После-вертаться отправителю.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:41

Re: Банк Глобус

Я вот тестовый отправил на 2620*** просто заменив одну цифру в номере (2625 на 2620). Посмотрим, как шариковские мудрецы распутают этот ребус.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:52

  Кащей написав:Я вот тестовый отправил на 2620*** просто заменив одну цифру в номере (2625 на 2620). Посмотрим, как шариковские мудрецы распутают этот ребус.

Если только одну - отбракуется как неправильный номер.
Там (в номере счета) еще контрольный разряд есть...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:05

Вопрос к знатокам: стоит из Глобуса в Форвард перекинуть часть под лучший процент или лучше соблюдать диверсификацию?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:37

Re: Банк Глобус

Если только одну - отбракуется как неправильный номер.
Там (в номере счета) еще контрольный разряд есть...
Не знаю, кем оно должно отбраковаться, но только что зашло. Кудесники из глобуса творят чудеса! Вот что значит ручная работа!
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48

пополняю В+ через п2п... Я - не правильный? :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:57

la9
Да! Мне, например, такое и в голову не пришло... Впрочем, если вас устраивают проценты за меньшее количество дней, то почему бы и нет...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:15

  la9 написав:пополняю В+ через п2п... Я - не правильный? :wink:

В данном случае - да :mrgreen:
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