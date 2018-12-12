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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 420421422423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
11
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:15

  la9 написав:
  Stringer написав:минимум два дня потери процентов ;-)

да и я тоже не могу себе такое позволить. Катастрофа :!:
Я дико извиняюсь,но я вот посчитал,что c 10к потеря за 2 дня составит 7,60 и это если переводить на В+,а если на старую видсоточку,где действует 17 и 7%,там ещё меньше потери! Главное обеспечить на старой видсоточке проведение по счёту в последний раб.день месяца,чтобы тикало 17%! Т,е в моём случае закидывать средства где то 27 по п2п 10 к-потери небольшие(больше я безналу пока недоверю,всё что больше,только на лошади лично в банк)P.S. Нет,конечно на крупных суммах лучше сэп,но это пока не для меня!
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:30

Думаю, регламент переводов тема все же несколько более интимная.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:44

  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Глобус права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

Риски возрастают или все нормально?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:59

  ishvara написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Глобус права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

Риски возрастают или все нормально?

Всё нормально, но риски возрастают:)
бульбик
 
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