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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:15
Я дико извиняюсь,но я вот посчитал,что c 10к потеря за 2 дня составит 7,60 и это если переводить на В+,а если на старую видсоточку,где действует 17 и 7%,там ещё меньше потери! Главное обеспечить на старой видсоточке проведение по счёту в последний раб.день месяца,чтобы тикало 17%! Т,е в моём случае закидывать средства где то 27 по п2п 10 к-потери небольшие(больше я безналу пока недоверю,всё что больше,только на лошади лично в банк)P.S. Нет,конечно на крупных суммах лучше сэп,но это пока не для меня!
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:30
Думаю, регламент переводов тема все же несколько более интимная.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:44
Риски возрастают или все нормально?
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ishvara
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:59
ishvara написав:
Риски возрастают или все нормально?
Всё нормально, но риски возрастают:)
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