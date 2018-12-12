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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:15
Я дико извиняюсь,но я вот посчитал,что c 10к потеря за 2 дня составит 7,60 и это если переводить на В+,а если на старую видсоточку,где действует 17 и 7%,там ещё меньше потери! Главное обеспечить на старой видсоточке проведение по счёту в последний раб.день месяца,чтобы тикало 17%! Т,е в моём случае закидывать средства где то 27 по п2п 10 к-потери небольшие(больше я безналу пока недоверю,всё что больше,только на лошади лично в банк)P.S. Нет,конечно на крупных суммах лучше сэп,но это пока не для меня!
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bub-har
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:30
Думаю, регламент переводов тема все же несколько более интимная.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:44
Риски возрастают или все нормально?
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ishvara
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:59
ishvara написав:
Риски возрастают или все нормально?
Всё нормально, но риски возрастают:)
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бульбик
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:56
Aps написав: Кащей написав:
Если только одну - отбракуется как неправильный номер.
Там (в номере счета) еще контрольный разряд есть...
Не знаю, кем оно должно отбраковаться, но только что зашло. Кудесники из глобуса творят чудеса! Вот что значит ручная работа!
Будете продолжать еще эксперемент по замене цифр?
Результат для меня самого оказался неожиданным. Думаю, можно ещё один эксперимент поставить: отправить на 262066666666, например.
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Кащей
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:19
...удивляют люди..которые так упорно ищут приключений на свою ж... )))
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-VICTOR-
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Додано: Чет 13 гру, 2018 17:24
-VICTOR- написав:
...удивляют люди..которые так упорно ищут приключений на свою ж... )))
лучше б проверили пополнение прям на свой 2620..., без транзитника
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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