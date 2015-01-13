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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
Re: Банк Глобус
почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:34
Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47
Re: Банк Глобус
Сегодня новые ставки на сайте вылили, есть вклад на 20!! ЛЕТ, видел самый большой а эксиме и укрсоце на 10 лет.
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