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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

Re: Банк Глобус

почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Energy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:34

  Energy написав:почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.

Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47

Re: Банк Глобус

Сегодня новые ставки на сайте вылили, есть вклад на 20!! ЛЕТ, видел самый большой а эксиме и укрсоце на 10 лет.


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vadymbanker
 
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