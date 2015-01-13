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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
Re: Банк Глобус
почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:34
Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47
Re: Банк Глобус
Сегодня новые ставки на сайте вылили, есть вклад на 20!! ЛЕТ, видел самый большой а эксиме и укрсоце на 10 лет.
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:04
Від півтора до 2 років зробили під 17,6%. (+0.1%) до діючих.
А на 20 років під 9% річних.
Мамедов під 9% валюту заніс в субборг на 10 років...а тут хоче гривню на 20 років і 6 днів під тіж 9 прОцентів.
За кого він нас має?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:05
Re: Банк Глобус
В Сіми дурілка...кожний рік % можуть змінювати а депо достроково розривати ніззя.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:27
неужели?
никому не верю
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:31
Re: Банк Глобус
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:52
Если бы они мне так сразу сказали - это было бы хотя бы честно, дело обстоит еще хуже. Дело в том что они заявляли мне что вопрос будет рассмотрен положительно, депо будет расторгнут. Вся подлость ситуации в том что они затягивают процесс уже второй месяц, и конца этому не видно, зная что %% по депо мне выплачиватиь не придется , так как расторжение депо - по моей инициативе, тянут сколько хотят. Походит на натуральное мошеничество. Отвратительный банк.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:55
никому не верю
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:10
Re: Банк Глобус
звідки таке дивне твердження?
є договір, є зафіксована депо-ставка,
якщо договір на 3650 днів, то так тому і бути
єдина зачепка - пункт 4.x
але там є слово "може"
+50грн !
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