RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

Re: Банк Глобус

почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.
Energy
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:34

  Energy написав:почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.

Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:47

Re: Банк Глобус

Сегодня новые ставки на сайте вылили, есть вклад на 20!! ЛЕТ, видел самый большой а эксиме и укрсоце на 10 лет.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 162
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:04

  vadymbanker написав:Сегодня новые ставки на сайте вылили, есть вклад на 20!! ЛЕТ, видел самый большой а эксиме и укрсоце на 10 лет.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Від півтора до 2 років зробили під 17,6%. (+0.1%) до діючих. :)
А на 20 років під 9% річних. :(
Мамедов під 9% валюту заніс в субборг на 10 років...а тут хоче гривню на 20 років і 6 днів під тіж 9 прОцентів.
За кого він нас має? :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:05

Re: Банк Глобус

  vadymbanker написав:самый большой а эксиме

В Сіми дурілка...кожний рік % можуть змінювати а депо достроково розривати ніззя.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Energy написав:почти 2 месяца назад у меня неудачно пролонгировался закончившийся депозит который я не успел вовремя разорвать - но и работники банка не удосужились согласовать со мной этот вопрос накануне окончания вклада, хотя раньше проходило информирование об окончании вклада. Неудачно - потому что ставка пролонгированного вклада была низкой даже в сравнении с другими вкладами в самом Глобусе. Тогда же я написал заявление о расторжении пролонгированного депозита. На которое я не могу получить ответа до сих пор. Почти два месяся мурыжат мои деньги , я теряю % и до сих пор не могу получить ответа на свое заявление, все делают вид что ничего не знают, без каких-либо обьяснений. Крайне нечистоплотное поведение этого банка, на грани с мошенничеством, дает повод серьезно задуматься о прекращении дальнейшего сотрудничества с ним.

Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.
неужели?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11187
З нами з: 12.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:31

Re: Банк Глобус

  sens написав:неужели?

Приведіть котрприклад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:52

  Квесторе_поверніться написав:Вам можна тільки поспівчувати. Депо вони не розірвуть до його закінчення.
Закон на їх стороні.


Если бы они мне так сразу сказали - это было бы хотя бы честно, дело обстоит еще хуже. Дело в том что они заявляли мне что вопрос будет рассмотрен положительно, депо будет расторгнут. Вся подлость ситуации в том что они затягивают процесс уже второй месяц, и конца этому не видно, зная что %% по депо мне выплачиватиь не придется , так как расторжение депо - по моей инициативе, тянут сколько хотят. Походит на натуральное мошеничество. Отвратительный банк.
Energy
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:55

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:неужели?

Приведіть котрприклад.
Котрпиклад чего?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11187
З нами з: 12.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:10

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:кожний рік % можуть змінювати


звідки таке дивне твердження?
є договір, є зафіксована депо-ставка,
якщо договір на 3650 днів, то так тому і бути

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... 7_dniv.pdf

єдина зачепка - пункт 4.x
але там є слово "може"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 422423424425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chico, greenozon, kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6522, 6523, 6524
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65230 8098059
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:57
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3311, 3312, 3313
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33125 4086392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 20:34
novichok
Вернум Банк 1 ... 33, 34, 35
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
343 59361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 18:38
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.