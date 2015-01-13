RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 422423424425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:10

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:неужели?

Приведіть котрприклад.
Котрпиклад чего?

пример как вы разорвали неразрывной депозит
J
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:27

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:кожний рік % можуть змінювати


звідки таке дивне твердження?
є договір, є зафіксована депо-ставка,
якщо договір на 3650 днів, то так тому і бути

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... 7_dniv.pdf

єдина зачепка - пункт 4.x
але там є слово "може"

Що таке поточні періоди знаєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:31

Такий термін (Поточний Період) в депо-договорі згадується лише 1 раз -

4.6. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу з
будь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, Банк здійснює перерахунок процентів на Вклад
(частину Вкладу), нарахованих за Поточний період, за процентною ставкою, що становить 0,05
процентів річних. Сума процентів на Вклад, нарахованих за Попередні періоди, не перераховується.


що конкретно значить в договорі не розписано.
можу лише здогадуватись :x
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:38

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:неужели?

Приведіть котрприклад.

пример как вы разорвали неразрывной депозит


Речь не о неразрывном депозите. Если было бы так - ситуация была бы более ясной и честной. Закон суров , но это закон. Напротив было сказано, что обычно заявления о расторжении рассматриваются положительно. Более того обещались сроки рассмотрения в 1-2 недели - что является в общем нормальной ситуацией. Но проблемма в том что на втором месяце этой возни я уже не могу ни от кого добиться никаких сроков рассмотрения моего дела. Дело в том что банк откровенно мурыжит деньги уже второй месяц не обьявляя никакого результата. В этом вся нечистоплотность ситуации со стороны банка. И никакой связи с законностью это не имеет. Они прекрасно понимают что так они намутят денег больше чем на пролонгированном депо с заниженной ставкой , а я соответственно потеряю - обыкновенное нечистоплотное жлобство. И конца и края этому гоп-стопу не видно.
Energy
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:41

  greenozon написав:Такий термін (Поточний Період) в депо-договорі згадується лише 1 раз -

4.6. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу з
будь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, Банк здійснює перерахунок процентів на Вклад
(частину Вкладу), нарахованих за Поточний період, за процентною ставкою, що становить 0,05
процентів річних. Сума процентів на Вклад, нарахованих за Попередні періоди, не перераховується.


що конкретно значить в договорі не розписано.
можу лише здогадуватись :x

1.4. Кожний із періодів, на які згідно з пунктами 3.3 та 3.5 цього Договору поділено строк
розміщення Вкладу, під час його дії іменується „Поточним періодом”. Періоди, які передували
Поточному періоду, іменуються „Попередніми періодами”.
.....
3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Для
цілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
- …
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).
3.4. Терміном повернення Вкладу є __.__.20__.
3.5. Строк розміщення Вкладу щоразу вважається продовженим на зазначену у пункті 3.3
цього Договору кількість календарних днів у разі, якщо до настання терміну повернення Вкладу,
зазначеного у пункті 3.4 цього Договору (включно), а у разі, якщо строк розміщення Вкладу
продовжено – до настання терміну повернення Вкладу, визначеного згідно з пунктом 3.6 цього
Договору (включно), до Банку не надійшли вимога Вкладника про повернення Вкладу у термін
повернення Вкладу та повідомлення Вкладника про відмову від продовження строку розміщення
Вкладу (при цьому, датою продовження строку розміщення Вкладу вважається відповідний термін
повернення Вкладу; кількість продовжень строку розміщення Вкладу є необмеженою; після
продовження строку розміщення Вкладу тривалість цього строку, зазначена у пункті 3.3 цього
Договору, до уваги не береться; продовжена частина строку розміщення Вкладу поділяється на
періоди, тривалість кожного з яких відповідає тривалості періодів, зазначених у пункті 3.3 цього
Договору).
....
4.1. Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення Вкладу на Депозитний рахунок,
по __.__.20__ (зазначається остання дата першого Поточного періоду) (включно) Банк здійснює
нарахування процентів на Вклад за процентною ставкою, що становить __ процентів річних.
4.2. Протягом кожного Поточного періоду, який наступить після настання дати, зазначеної у
пункті 4.1 цього Договору, проценти на Вклад нараховуються за процентною ставкою, встановленою
Банком за дорученням Вкладника у перший календарний день відповідного Поточного періоду на
рівні процентної ставки, що затверджена Банком та є чинною станом на такий день для вкладів, що за
умовами розміщення відповідають умовам розміщення Вкладу за цим Договором (після
встановлення Банком нової процентної ставки процентна ставка на Вклад, зазначена у пункті 4.1
цього Договору, до уваги не береться).
Цим Вкладник доручає Банку здійснювати відповідне встановлення нових процентних ставок,
за якими нараховуватимуться проценти на Вклад протягом кожного Поточного періоду, який
наступить після настання дати, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26873
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 422423424425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chico, greenozon, J, kostya77, MaximS і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6522, 6523, 6524
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65230 8098056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:57
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3311, 3312, 3313
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33125 4086391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 20:34
novichok
Вернум Банк 1 ... 33, 34, 35
Модератор » Вів 13 січ, 2015 20:25
343 59361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 18:38
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.