пример как вы разорвали неразрывной депозит
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:10
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:27
Що таке поточні періоди знаєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:31
Такий термін (Поточний Період) в депо-договорі згадується лише 1 раз -
4.6. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу з
будь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, Банк здійснює перерахунок процентів на Вклад
(частину Вкладу), нарахованих за Поточний період, за процентною ставкою, що становить 0,05
процентів річних. Сума процентів на Вклад, нарахованих за Попередні періоди, не перераховується.
що конкретно значить в договорі не розписано.
можу лише здогадуватись
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:38
Речь не о неразрывном депозите. Если было бы так - ситуация была бы более ясной и честной. Закон суров , но это закон. Напротив было сказано, что обычно заявления о расторжении рассматриваются положительно. Более того обещались сроки рассмотрения в 1-2 недели - что является в общем нормальной ситуацией. Но проблемма в том что на втором месяце этой возни я уже не могу ни от кого добиться никаких сроков рассмотрения моего дела. Дело в том что банк откровенно мурыжит деньги уже второй месяц не обьявляя никакого результата. В этом вся нечистоплотность ситуации со стороны банка. И никакой связи с законностью это не имеет. Они прекрасно понимают что так они намутят денег больше чем на пролонгированном депо с заниженной ставкой , а я соответственно потеряю - обыкновенное нечистоплотное жлобство. И конца и края этому гоп-стопу не видно.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:41
1.4. Кожний із періодів, на які згідно з пунктами 3.3 та 3.5 цього Договору поділено строк
розміщення Вкладу, під час його дії іменується „Поточним періодом”. Періоди, які передували
Поточному періоду, іменуються „Попередніми періодами”.
.....
3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Для
цілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
- …
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).
3.4. Терміном повернення Вкладу є __.__.20__.
3.5. Строк розміщення Вкладу щоразу вважається продовженим на зазначену у пункті 3.3
цього Договору кількість календарних днів у разі, якщо до настання терміну повернення Вкладу,
зазначеного у пункті 3.4 цього Договору (включно), а у разі, якщо строк розміщення Вкладу
продовжено – до настання терміну повернення Вкладу, визначеного згідно з пунктом 3.6 цього
Договору (включно), до Банку не надійшли вимога Вкладника про повернення Вкладу у термін
повернення Вкладу та повідомлення Вкладника про відмову від продовження строку розміщення
Вкладу (при цьому, датою продовження строку розміщення Вкладу вважається відповідний термін
повернення Вкладу; кількість продовжень строку розміщення Вкладу є необмеженою; після
продовження строку розміщення Вкладу тривалість цього строку, зазначена у пункті 3.3 цього
Договору, до уваги не береться; продовжена частина строку розміщення Вкладу поділяється на
періоди, тривалість кожного з яких відповідає тривалості періодів, зазначених у пункті 3.3 цього
Договору).
....
4.1. Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення Вкладу на Депозитний рахунок,
по __.__.20__ (зазначається остання дата першого Поточного періоду) (включно) Банк здійснює
нарахування процентів на Вклад за процентною ставкою, що становить __ процентів річних.
4.2. Протягом кожного Поточного періоду, який наступить після настання дати, зазначеної у
пункті 4.1 цього Договору, проценти на Вклад нараховуються за процентною ставкою, встановленою
Банком за дорученням Вкладника у перший календарний день відповідного Поточного періоду на
рівні процентної ставки, що затверджена Банком та є чинною станом на такий день для вкладів, що за
умовами розміщення відповідають умовам розміщення Вкладу за цим Договором (після
встановлення Банком нової процентної ставки процентна ставка на Вклад, зазначена у пункті 4.1
цього Договору, до уваги не береться).
Цим Вкладник доручає Банку здійснювати відповідне встановлення нових процентних ставок,
за якими нараховуватимуться проценти на Вклад протягом кожного Поточного періоду, який
наступить після настання дати, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|