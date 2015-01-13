Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:41

greenozon написав: Такий термін (Поточний Період) в депо-договорі згадується лише 1 раз -



4.6. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу з

будь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, Банк здійснює перерахунок процентів на Вклад

(частину Вкладу), нарахованих за Поточний період, за процентною ставкою, що становить 0,05

процентів річних. Сума процентів на Вклад, нарахованих за Попередні періоди, не перераховується.





що конкретно значить в договорі не розписано.

можу лише здогадуватись Такий термін (Поточний Період) в депо-договорі згадується лише 1 раз -4.6. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу збудь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, Банк здійснює перерахунок процентів на Вклад(частину Вкладу), нарахованих за, за процентною ставкою, що становить 0,05процентів річних. Сума процентів на Вклад, нарахованих за Попередні періоди, не перераховується.що конкретно значить в договорі не розписано.можу лише здогадуватись

1.4. Кожний із періодів, на які згідно з пунктами 3.3 та 3.5 цього Договору поділено строкрозміщення Вкладу, під час його дії іменується. Періоди, які передувалиПоточному періоду, іменуються „Попередніми періодами”......3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Дляцілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);- …- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).3.4. Терміном повернення Вкладу є __.__.20__.3.5. Строк розміщення Вкладу щоразу вважається продовженим на зазначену у пункті 3.3цього Договору кількість календарних днів у разі, якщо до настання терміну повернення Вкладу,зазначеного у пункті 3.4 цього Договору (включно), а у разі, якщо строк розміщення Вкладупродовжено – до настання терміну повернення Вкладу, визначеного згідно з пунктом 3.6 цьогоДоговору (включно), до Банку не надійшли вимога Вкладника про повернення Вкладу у термінповернення Вкладу та повідомлення Вкладника про відмову від продовження строку розміщенняВкладу (при цьому, датою продовження строку розміщення Вкладу вважається відповідний термінповернення Вкладу; кількість продовжень строку розміщення Вкладу є необмеженою; післяпродовження строку розміщення Вкладу тривалість цього строку, зазначена у пункті 3.3 цьогоДоговору, до уваги не береться; продовжена частина строку розміщення Вкладу поділяється наперіоди, тривалість кожного з яких відповідає тривалості періодів, зазначених у пункті 3.3 цьогоДоговору).....4.1. Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення Вкладу на Депозитний рахунок,по __.__.20__ (зазначається остання дата першого Поточного періоду) (включно) Банк здійснюєнарахування процентів на Вклад за процентною ставкою, що становить __ процентів річних.4.2. Протягом кожного Поточного періоду, який наступить після настання дати, зазначеної упункті 4.1 цього Договору, проценти на Вклад нараховуються за процентною ставкою, встановленоюБанком за дорученням Вкладника у перший календарний день відповідного Поточного періоду нарівні процентної ставки, що затверджена Банком та є чинною станом на такий день для вкладів, що заумовами розміщення відповідають умовам розміщення Вкладу за цим Договором (післявстановлення Банком нової процентної ставки процентна ставка на Вклад, зазначена у пункті 4.1цього Договору, до уваги не береться)., якийнаступить після настання дати, зазначеної у пункті 4.1 цього Договору