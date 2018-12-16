Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Для
цілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
- …
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).
я НЕ мав на увазі драбинковий депозит, а звичайний, відкритий скажімо на 10 р.
всі драбинкові
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