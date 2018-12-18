greenozon написав:
я НЕ мав на увазі драбинковий депозит, а звичайний, відкритий скажімо на 10 р.
всі драбинкові
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Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47
всі драбинкові
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 19 гру, 2018 08:29
абонка 2-й раз
А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
Додано: Сер 19 гру, 2018 09:17
Тематично. Хочу услышать мнения общества: можно ли в Глобусе превысить порог 200к по грн? Что слышно, что видно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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