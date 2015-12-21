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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Для
цілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
- …
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).
я НЕ мав на увазі драбинковий депозит, а звичайний, відкритий скажімо на 10 р.
всі драбинкові
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 08:29
А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
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cheburek3
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:17
Тематично. Хочу услышать мнения общества: можно ли в Глобусе превысить порог 200к по грн? Что слышно, что видно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:41
cheburek3 написав:
А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:14
Goodman написав:Тематично. Хочу услышать мнения общества: можно ли в Глобусе превысить порог 200к по грн? Что слышно, что видно?
Нет нельзя, хотя бы по причине той, что глобуса исключили из перечня банков уполномоченных в выплате пенсий и зарплат бюджетникам 10 декабря. Вроде обещали в январе-феврале повысить гарантированную сумму.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:25
cheburek3 написав:
А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.
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ruvex
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:53
Avatar написав: cheburek3 написав:
А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:14
ruvex написав:
Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.
У меня эти 5 грн съели и проценты и кусок основной суммы. Когда точно сняли не заметил. Но, точно после 4 декабря, отталкиваюсь от расходной СМС.
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cheburek3
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:32
cheburek3 написав: ruvex написав:
Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.
У меня эти 5 грн съели и проценты и кусок основной суммы. Когда точно сняли не заметил. Но, точно после 4 декабря, отталкиваюсь от расходной СМС.
Условно было на счету 1000 + 50 грн (% перед переходом 11.12.18) = 1050.
Если выплатили (% перед переходом 11.12.18)- 5 грн = 50, тогда может. Если нет, то сумма до выплаты 11.12.18 + (% перед переходом 11.12.18) ничего не потеряла.
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