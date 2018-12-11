RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 07:47

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3.3. Вклад вноситься на Депозитний рахунок на строк ___ (__________) календарних днів. Для
цілей цього Договору строк розміщення Вкладу поділяється на такі періоди:
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно);
- …
- з __.__.20__ (включно) по __.__.20__ (включно).


я НЕ мав на увазі драбинковий депозит, а звичайний, відкритий скажімо на 10 р.

всі драбинкові
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26955
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:29

абонка 2-й раз

А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.
cheburek3
 
Повідомлень: 296
З нами з: 13.12.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:17

Тематично. Хочу услышать мнения общества: можно ли в Глобусе превысить порог 200к по грн? Что слышно, что видно?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:41

  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

+1
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 24.08.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:14

Re: Банк Глобус

Goodman написав:Тематично. Хочу услышать мнения общества: можно ли в Глобусе превысить порог 200к по грн? Что слышно, что видно?
Нет нельзя, хотя бы по причине той, что глобуса исключили из перечня банков уполномоченных в выплате пенсий и зарплат бюджетникам 10 декабря. Вроде обещали в январе-феврале повысить гарантированную сумму.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 165
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:25

  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 03.11.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:53

Re: Банк Глобус

Avatar написав:
  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

+1
+2
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:14

Re: Банк Глобус

  ruvex написав:Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.

У меня эти 5 грн съели и проценты и кусок основной суммы. Когда точно сняли не заметил. Но, точно после 4 декабря, отталкиваюсь от расходной СМС.
cheburek3
 
Повідомлень: 296
З нами з: 13.12.10
Подякував: 62 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:32

  cheburek3 написав:
  ruvex написав:Сняли сразу с суммы насчитанных процентов 11.12.18?
Иначе, у меня сумма не уменьшилась.

У меня эти 5 грн съели и проценты и кусок основной суммы. Когда точно сняли не заметил. Но, точно после 4 декабря, отталкиваюсь от расходной СМС.

Условно было на счету 1000 + 50 грн (% перед переходом 11.12.18) = 1050.
Если выплатили (% перед переходом 11.12.18)- 5 грн = 50, тогда может. Если нет, то сумма до выплаты 11.12.18 + (% перед переходом 11.12.18) ничего не потеряла.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 03.11.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:20

  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

сняли и 3-го и 11-го декабря. Звонила на горячку - пообещали завтра утром отзвониться с ответом почему так вышло. По результатам отпишусь :idea:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 712
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 424425426427>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Kevin, Sagittarius і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6543, 6544, 6545
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65449 8121613
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 23:54
Мизантрóп
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 192, 193, 194
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1933 605317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 23:23
Sagittarius
А-Банк 1 ... 1114, 1115, 1116
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11150 1622658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 22:42
tano

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65449)
19.12.2018 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.