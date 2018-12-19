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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:04
Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30
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pavyak
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Сер 19 гру, 2018 22:42
tano