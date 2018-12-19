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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:04

Re: Банк Глобус

Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:41

  pavyak написав:Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30

Тут фарсик скорее всего гнилит... сёдня отправлял с прокредита в районе 14-ти... зашли в шарик(смс) ещё до 16:30-ти, отаке...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:17

  Кассандра написав:
  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

сняли и 3-го и 11-го декабря. Звонила на горячку - пообещали завтра утром отзвониться с ответом почему так вышло. По результатам отпишусь :idea:

Отписываюсь! Подтвердили-таки, что эти снятия были и что в январе месяце абонка сниматься НЕ будет. Как то так. Ну что же, поживём - увидим :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:37

  Кассандра написав:
  Кассандра написав:
  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

сняли и 3-го и 11-го декабря. Звонила на горячку - пообещали завтра утром отзвониться с ответом почему так вышло. По результатам отпишусь :idea:

Отписываюсь! Подтвердили-таки, что эти снятия были и что в январе месяце абонка сниматься НЕ будет. Как то так. Ну что же, поживём - увидим :roll:

а где можно выписку смотреть у глобуса?
mephala
 
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