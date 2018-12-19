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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:04
Re: Банк Глобус
Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:41
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:17
Отписываюсь! Подтвердили-таки, что эти снятия были и что в январе месяце абонка сниматься НЕ будет. Как то так. Ну что же, поживём - увидим
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:37
а где можно выписку смотреть у глобуса?
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