RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:04

Re: Банк Глобус

Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 15.02.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:41

  pavyak написав:Отправлял с Форварда, на Видсоточку. Ушло в 10-00 Зашло 18-30

Тут фарсик скорее всего гнилит... сёдня отправлял с прокредита в районе 14-ти... зашли в шарик(смс) ещё до 16:30-ти, отаке...
Карамболь
 
Повідомлень: 459
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:17

  Кассандра написав:
  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

сняли и 3-го и 11-го декабря. Звонила на горячку - пообещали завтра утром отзвониться с ответом почему так вышло. По результатам отпишусь :idea:

Отписываюсь! Подтвердили-таки, что эти снятия были и что в январе месяце абонка сниматься НЕ будет. Как то так. Ну что же, поживём - увидим :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 724
З нами з: 04.12.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:37

  Кассандра написав:
  Кассандра написав:
  cheburek3 написав:А вы заметили, что при переходе на новые счета еще взяли абонку 5 грн по В+? У меня на карте было немного и 5 грн съели проценты до 12 дек.

сняли и 3-го и 11-го декабря. Звонила на горячку - пообещали завтра утром отзвониться с ответом почему так вышло. По результатам отпишусь :idea:

Отписываюсь! Подтвердили-таки, что эти снятия были и что в январе месяце абонка сниматься НЕ будет. Как то так. Ну что же, поживём - увидим :roll:

а где можно выписку смотреть у глобуса?
mephala
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:51

  mephala написав:а где можно выписку смотреть у глобуса?

Кривую в ИБ, ровную в отделении за месяц бесплатно, на емайл ежемесячно за 3 грн.
п.3 https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/vidsot_plus09%20(1)(2).pdf
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7019
З нами з: 03.11.08
Подякував: 383 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:23

Re: Банк Глобус

Подскажите где можно посмотреть действующие тарифы на Відсоточка+ для старых клиентов? Нашёл только для новых клиентов с 16.11.2018.
ShOV
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:32

  ShOV написав:Подскажите где можно посмотреть действующие тарифы на Відсоточка+ для старых клиентов? Нашёл только для новых клиентов с 16.11.2018.

Попросите у чат-бота на сайте прислать на мейл. Он сначала ответит, что он всего-лишь чат-бот и не понял запрос. Но, видимо, такие запросы проверяют и через некоторое время пришлют
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 18.09.13
Подякував: 354 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:16

ShOV
Я навпаки на сайті бачу лише старі тарифи (15 червня 2017)
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %20%2B.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:52

???

Коли Глобус %% за Відсоточкою виплатить?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1750
З нами з: 19.04.16
Подякував: 112 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:55

d_12
наверно проценты завтра, тоже жду...
тарасов
 
Повідомлень: 248
З нами з: 20.03.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 424425426427
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin, ramaz, Surz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6589, 6590, 6591
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65907 8157310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:35
Menwyy
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3337, 3338, 3339
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33380 4110846
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:21
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 33, 34, 35
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
346 88283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:19
Вадимка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65908)
28.12.2018 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.