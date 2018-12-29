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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:12

Сегодня отправляла сюда на в+ себе и мужу сэпы из прокредита, от немцев ушло в 16:10, хотя платёж инициировался в 14:10, в 19:30 не выдержала и позвонила на горячку - сказали, что в связи с большой нагрузкой сэпы зачислят завтра до 12-ти, проценты тоже обещали завтра, банк работает до 12:30-ти поэтому типа волноваться не надо :roll: ну как то так

В 20:20 смс-ки дзенькнули сэпы-таки сёдня пожаловали - а я уже и не ждала :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:22

  Кассандра написав:Сегодня отправляла сюда на в+ себе и мужу сэпы из прокредита, от немцев ушло в 16:10, хотя платёж инициировался в 14:10, в 19:30 не выдержала и позвонила на горячку - сказали, что в связи с большой нагрузкой сэпы зачислят завтра до 12-ти, проценты тоже обещали завтра, банк работает до 12:30-ти поэтому типа волноваться не надо :roll: ну как то так

В 20:20 смс-ки дзенькнули сэпы-таки сёдня пожаловали - а я уже и не ждала :)

И за такой сервис платить еще абонку??? Про в пролете,клиенты в ненакладе,да?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:56

sens скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 05:54

  Кассандра написав:sens скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко :(

По В+ для меня минус 1 , больше двух попыток по 2500 грн за один день на Приват не пускает,а в банкоматов эта карта никогда не помещалась(это у меня лично)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:12

  sens написав:
  Кассандра написав:sens скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко :(

По В+ для меня минус 1 , больше двух попыток по 2500 грн за один день на Приват не пускает,а в банкоматов эта карта никогда не помещалась(это у меня лично)

ХМ. у меня недавно было ограничение с выходом на аллу. значит таки глобус прикалуется а не алла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10

Re: Банк Глобус

глобус вирішив залишити без відсотків?
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:13

  casper12 написав:глобус вирішив залишити без відсотків?

так они ж руцями все делают, а весь народ уже дня 2 как карабкается на Тростян, там подъемник никак не запустят и ДжСМ опять не работает :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:35

Приехали проценты по В+ !
Ура, товарищи !
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:38

Re: Банк Глобус

Тоже получил.
Осталось проверить, что они насчитали. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45

банківський день вже закрився? ці відсотки проведуться вже 3-го, а до цього будуть лежати задарма?
casper12
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