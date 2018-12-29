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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:12
Сегодня отправляла сюда на в+ себе и мужу сэпы из прокредита, от немцев ушло в 16:10, хотя платёж инициировался в 14:10, в 19:30 не выдержала и позвонила на горячку - сказали, что в связи с большой нагрузкой сэпы зачислят завтра до 12-ти, проценты тоже обещали завтра, банк работает до 12:30-ти поэтому типа волноваться не надо
ну как то так
В 20:20 смс-ки дзенькнули сэпы-таки сёдня пожаловали - а я уже и не ждала
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:22
Кассандра написав:
Сегодня отправляла сюда на в+ себе и мужу сэпы из прокредита, от немцев ушло в 16:10, хотя платёж инициировался в 14:10, в 19:30 не выдержала и позвонила на горячку - сказали, что в связи с большой нагрузкой сэпы зачислят завтра до 12-ти, проценты тоже обещали завтра, банк работает до 12:30-ти поэтому типа волноваться не надо
ну как то так
В 20:20 смс-ки дзенькнули сэпы-таки сёдня пожаловали - а я уже и не ждала
И за такой сервис платить еще абонку??? Про в пролете,клиенты в ненакладе,да?
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:56
sens
скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко
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Кассандра
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Додано: Суб 29 гру, 2018 05:54
Кассандра написав:sens
скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко
По В+ для меня минус 1 , больше двух попыток по 2500 грн за один день на Приват не пускает,а в банкоматов эта карта никогда не помещалась(это у меня лично)
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:12
sens написав: Кассандра написав:sens
скорее всего вы правы. ПРО для меня стал как чемодан без ручки - и нести тяжело и выкинуть жалко
По В+ для меня минус 1 , больше двух попыток по 2500 грн за один день на Приват не пускает,а в банкоматов эта карта никогда не помещалась(это у меня лично)
ХМ. у меня недавно было ограничение с выходом на аллу. значит таки глобус прикалуется а не алла.
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mephala
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10
глобус вирішив залишити без відсотків?
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casper12
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:13
casper12 написав:
глобус вирішив залишити без відсотків?
так они ж руцями все делают, а весь народ уже дня 2 как карабкается на Тростян, там подъемник никак не запустят и ДжСМ опять не работает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:35
Приехали проценты по В+ !
Ура, товарищи !
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:38
Тоже получил.
Осталось проверить, что они насчитали.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45
банківський день вже закрився? ці відсотки проведуться вже 3-го, а до цього будуть лежати задарма?
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casper12
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