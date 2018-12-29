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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49

Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
clk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:20

  clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.

Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:38

  Stringer написав:
  clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.

Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
Ага, и за два дня доначислят как за полмесяца :mrgreen:
clk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:46

Re: Банк Глобус

Я тоже гляжу явно маловато. Даже с учетом что выплатили по 11-е и 30-31 пойдет в январь. Щас засяду за подсчеты.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:58

Re: Банк Глобус

Ой чую, что с этим переходом с 2625 на 2620, дня три рабочих и к ним пару выходных, тупо потеряли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 19:01

Re: Банк Глобус

  Фантом написав:Ой чую, что с этим переходом с 2625 на 2620


усі банки мали до НР перейти
щось тойво, довгенько переходять :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38

Узнал тут...у коллеги видсоточка+, вроде все нормально.
У кого старая Видсоточка, отзовитесь по начислению за декабрь...
clk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 20:53

У меня не знаю какая, получал этим летом, но все нормально. Пришло вроде по 31.12
ishvara
 
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