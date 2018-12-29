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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:49
Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
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clk
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:20
clk написав:
Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
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Stringer
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:38
Stringer написав: clk написав:
Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
Ага, и за два дня доначислят как за полмесяца
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clk
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:46
Я тоже гляжу явно маловато. Даже с учетом что выплатили по 11-е и 30-31 пойдет в январь. Щас засяду за подсчеты.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:58
Ой чую, что с этим переходом с 2625 на 2620, дня три рабочих и к ним пару выходных, тупо потеряли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:01
Фантом написав:
Ой чую, что с этим переходом с 2625 на 2620
усі банки мали до НР перейти
щось тойво, довгенько переходять
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greenozon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:38
Узнал тут...у коллеги видсоточка+, вроде все нормально.
У кого старая Видсоточка, отзовитесь по начислению за декабрь...
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clk
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Додано: Суб 29 гру, 2018 20:53
У меня не знаю какая, получал этим летом, но все нормально. Пришло вроде по 31.12
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ishvara
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