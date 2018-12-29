Додано: Суб 29 гру, 2018 18:46

Я тоже гляжу явно маловато. Даже с учетом что выплатили по 11-е и 30-31 пойдет в январь. Щас засяду за подсчеты.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»