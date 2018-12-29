Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе
Ага, и за два дня доначислят как за полмесяца
наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа