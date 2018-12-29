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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:38

по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:41

  sens написав:по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:

по В+ так, на все.
але у колеги clk В без +
casper12
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Повідомлень: 838
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