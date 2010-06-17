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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 23:41
по В+ так, на все.
але у колеги clk В без +
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casper12
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Додано: Нед 30 гру, 2018 09:52
J написав:
наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа
Таки да
...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
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clk
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:01
clk написав: J написав:
наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа
Таки да
...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
перевели всех с + на -----
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 30 гру, 2018 18:16
По В+ все ок. Грудень 31 день 17% грязними капіталізувались двома траншами.
Виглядає що на 1 транш % не нараховувались.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:46
в кожного свій калькулятор. В мене вийшо 12+18 днів 17% тобто 30 днів
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pavyak
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