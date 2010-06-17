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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:38

по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:41

  sens написав:по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:

по В+ так, на все.
але у колеги clk В без +
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:52

  J написав:наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа

Таки да :mrgreen: ...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
clk
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:01

  clk написав:
  J написав:наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа

Таки да :mrgreen: ...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
перевели всех с + на -----
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:16

По В+ все ок. Грудень 31 день 17% грязними капіталізувались двома траншами.
Виглядає що на 1 транш % не нараховувались.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:46

Re: Банк Глобус

в кожного свій калькулятор. В мене вийшо 12+18 днів 17% тобто 30 днів
pavyak
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