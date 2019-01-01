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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:38

по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:41

  sens написав:по В+ , разве не 17% на все :?: :mrgreen:

по В+ так, на все.
але у колеги clk В без +
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:52

  J написав:наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа

Таки да :mrgreen: ...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
clk
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:01

  clk написав:
  J написав:наверно посчитали по сниженой ставке 7% считая что деньги на счете были только с 12 числа

Таки да :mrgreen: ...путем перемены мест слагаемых действительно, с 12 по 31 числа посчитали по 7%. Вот он какой переход 2625->2620. После НГ будем разбираться.
перевели всех с + на -----
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:16

По В+ все ок. Грудень 31 день 17% грязними капіталізувались двома траншами.
Виглядає що на 1 транш % не нараховувались.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:46

Re: Банк Глобус

в кожного свій калькулятор. В мене вийшо 12+18 днів 17% тобто 30 днів
pavyak
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Повідомлень: 2161
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:21

Все в банк позвонили по недоначислению процентов по старой Видсоточке?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:13

  Vorlon написав:Все в банк позвонили по недоначислению процентов по старой Видсоточке?

А что, у кого-то есть ещё старая Видсоточка? Я думал, только у меня осталась.
clk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:25

  clk написав:А что, у кого-то есть ещё старая Видсоточка? Я думал, только у меня осталась.

У меня есть обе, для диверсификации разумеется. И на старой немного денежек есть.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:13

Що це за бізобразія на 3000000?
http://finbalance.com.ua/news/NBU-naklav-shtraf-na-Sberbank-u-rozmiri-947-mln-hrn-cherez-sumnivni-operatsi-z-hotivkoyu
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Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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